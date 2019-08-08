В Красноярском крае на фоне пожаров расследуется 15 дел о вырубке леса

В Красноярском крае открыто и расследуется 15 уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса, а также должностных преступлений чиновников. Как передает РЕН ТВ, об этом сообщил прокурор региона Михаил Савчин.

По данным главы краевого надзорного ведомства, на данный момент в регионе зафиксировано 136 пожаров на площади свыше девятисот тысяч гектаров. По словам прокурора, следователи пытаются установить причину возгорания в каждом случае.

Общая площадь лесных пожаров в Сибири пока превышает полтора миллиона гектаров. Такая информация приведена на сайте полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе со ссылкой на данные МЧС, сообщает RT. Наиболее сложная обстановка складывается в Красноярском крае и Иркутской области.

