В Красноярском крае локализовали крупный пожар на частной ферме

В Канском районе Красноярского края произошел пожар на животноводческой ферме; огонь удалось локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По данным ведомства, с фермы было эвакуировано 220 животных. Частная животноводческая ферма загорелась ранее в среду, огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.

МЧС передает, что пожарно-спасательные подразделения оперативно отреагировали на вызов, благодаря чему животные не пострадали. В ликвидации огня участвуют 39 человек и 13 единиц техники.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПожарДомашние ЖивотныеКрасноярский Край
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