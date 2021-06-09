В Красноярском крае локализовали крупный пожар на частной ферме

В Канском районе Красноярского края произошел пожар на животноводческой ферме; огонь удалось локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По данным ведомства, с фермы было эвакуировано 220 животных. Частная животноводческая ферма загорелась ранее в среду, огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.

МЧС передает, что пожарно-спасательные подразделения оперативно отреагировали на вызов, благодаря чему животные не пострадали. В ликвидации огня участвуют 39 человек и 13 единиц техники.

