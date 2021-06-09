В Красноярском крае локализовали крупный пожар на частной ферме
В Канском районе Красноярского края произошел пожар на животноводческой ферме; огонь удалось локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По данным ведомства, с фермы было эвакуировано 220 животных. Частная животноводческая ферма загорелась ранее в среду, огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.
МЧС передает, что пожарно-спасательные подразделения оперативно отреагировали на вызов, благодаря чему животные не пострадали. В ликвидации огня участвуют 39 человек и 13 единиц техники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- Глава СК взял под контроль дело об убийстве двух судебных приставов в Адлере
- Депутаты ЕП намерены «изучить роль России» в инциденте с посадкой Ryanair в Минске
- ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями
- Напавшего на президента Франции будут судить по ускоренной процедуре
- Россиянин погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
- Один человек пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета под Ростовом-на-Дону
- Путин прокомментировал дизайн формы сборной Украины по футболу
- Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Зеленским
- В США неизвестный открыл стрельбу на военной базе
- Путин: Нет гарантий невступления Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru