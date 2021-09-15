В Красноярске задержали двух вербовщиков террористической организации
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Красноярске двух вербовщиков террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФСБ по региону.
Как отметили в ведомстве, задержанные — граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, которые прибыли в Красноярск «для проведения работы по распространению террористической идеологии». Также задержанные вербовали жителей города для участия в деструктивной деятельности, отмечает телеканал «360».
Вербовщиков заключили под стражу, против них возбуждены уголовные дела, сообщает RT.
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