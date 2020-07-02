Заведено дело из-за падения бутылки на девочку в Подмосковье с 23-го этажа
Маленькая девочка, пострадавшая из-за выброшенной из окна многоэтажки бутылки, находится в реанимации, ее прооперировали, дышит она самостоятельно, передает РЕН ТВ.
Несчастный случай произошел в микрорайоне «Изумрудные холмы» подмосковного Красногорска. Бутылка, выброшенная из окна вместе с мешком мусора, разбила голову ребенку, которая в это время шла по улице с родителями. По фактц заведено уголовное дело, сообщает телеканал «360».
Как отмечала глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в Instagram, виновников происшествия удалось вычислить благодаря камерам наблюдения. В квартире проживают мать и 7-летний ребенок, друзья которого, предположительно, могли выбросить мусор в окно.
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