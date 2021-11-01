В Краснодарском крае возбудили дело после инцидента с телом у мэрии Тимашевска
В Тимашевске Краснодарского края завели уголовное дело о надругательстве над телами умерших после инцидента с телом женщины, которое привезли к зданию местной администрации из-за отказа принять в морге. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Отмечается, что пожилая женщина скончалась еще 29 октября. По словам сына умершей, ему требовалось семь тысяч рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг, но у него не оказалось таких денег.
В прокуратуре провели проверку инцидента и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших». Отмечается, что прокуратура постановила устранить причины инцидента и не допустить подобное в дальнейшем.
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