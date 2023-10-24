В Краснодарском крае шестилетняя девочка проглотила 180 бусин
24 октября 202300:15
Из желудка шестилетней жительницы Краснодарского края достали 180 бусин, сообщается в Telegram-канале краевой клинической больницы.
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«180 шариков эндоскопически и косточка в качестве точки удалены у девочки шести лет и 11 месяцев», - сообщили в медицинском учреждении.
В Мурманской области 12-летний ребенок провалился под лед. Инцидент произошел в районе села Алакуртти. Спасатели и местные жители ведут поиски вдоль берегов реки Тунтсайоки, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru