В Краснодарском крае шестилетняя девочка проглотила 180 бусин

Из желудка шестилетней жительницы Краснодарского края достали 180 бусин, сообщается в Telegram-канале краевой клинической больницы.

{{related_post_aTrg4QbHi}}

«180 шариков эндоскопически и косточка в качестве точки удалены у девочки шести лет и 11 месяцев», - сообщили в медицинском учреждении.

В Мурманской области 12-летний ребенок провалился под лед. Инцидент произошел в районе села Алакуртти. Спасатели и местные жители ведут поиски вдоль берегов реки Тунтсайоки, передает «Радиоточка НСН».

