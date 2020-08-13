В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Минобороны заявило о крушении учебно-тренировочного самолета Л-39 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Интерфакс.
Уточняется, что два летчика, находившиеся на борту, катапультировались и не пострадали. Самолет рухнул в безлюдном месте, пострадавших и разрушений на земле нет, отмечает RT.
Причина аварии пока неизвестна, ее установит комиссия Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
Учебно-тренировочный самолет L-39 «Альбатрос» является разработкой Чехословакии. Как отмечает агентство, он был основным учебным самолетом государств-участниц Варшавского договора, в настоящее время состоит на вооружении у более чем 30 стран мира.
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