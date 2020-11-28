В Краснодарском крае одновременно произошли две крупные аварии

Два крупных ДТП зафиксированы в пятницу 27 ноября около 22:00 в разных районах Краснодарского края, погибли семь человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Первое ДТП случилось на железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске, легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Трое человек погибли сразу, еще один скончался на пути в больницу. Движение грузового состава было остановлено.

Второе смертельное ДТП было зафиксировано в Туапсинском районе, легковой автомобиль столкнулся с грузовым на 51 километре трассы "Джубга-Сочи". Погибло трое человек: водитель и два пассажира машины марки Honda.

По данным агентства, водитель Honda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу дороги.