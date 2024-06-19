В Краснодарском крае автомобиль врезался в здание аптеки
19 июня 202412:05
Легковой автомобиль врезался в здание аптеки в станице Динской Краснодарского края. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. По предварительным данным, местный житель 1949 года рождения на автомобиле Renault съехал с проезжей части и врезался в аптеку.
«В результате ДТП никто не пострадал», — отметили в МВД.
Правоохранители проводят проверку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru