Происшествия

В Краснодаре водитель «Infiniti» спровоцировал крупное ДТП

20 июня23:16

Тройное ДТП произошло в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

На улице 70 лет Октября «Infiniti» врезался в «Renault», двигавшийся в попутном направлении. Французский автомобиль опрокинулся: 35-летняя женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована.

Получил повреждения и припаркованный автомобиль «Победа».

Водитель «Infiniti» после аварии скрылся, сообщает «Югополис».

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ТЕГИ:ДТП