В Краснодаре водитель «Infiniti» спровоцировал крупное ДТП

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Путин исключил либерализацию «наркотической статьи» Уголовного кодекса С подкинутыми наркотиками будут бороться разговорами В Подмосковье на фальсификации по наркостатье пойман бывший полицейский Когда у полицейских появится самоуважение

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