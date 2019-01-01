Происшествия
Водитель «Infiniti» после аварии скрылся, сообщает «Югополис».
В Краснодаре водитель «Infiniti» спровоцировал крупное ДТП
20 июня23:16
Тройное ДТП произошло в Юбилейном микрорайоне Краснодара.
На улице 70 лет Октября «Infiniti» врезался в «Renault», двигавшийся в попутном направлении. Французский автомобиль опрокинулся: 35-летняя женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована.
Получил повреждения и припаркованный автомобиль «Победа».
Водитель «Infiniti» после аварии скрылся, сообщает «Югополис».
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ТЕГИ:ДТП