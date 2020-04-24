В Краснодаре произошёл взрыв в жилом доме
24 апреля 202014:46
Взрыв прогремел в жилом доме в Краснодаре. По предварительным данным, погиб один человек. Эпицентр детонации находился на четвертом этаже шестиэтажного здания, сообщает Telegram-канал Mash.
На месте происшествия работают экстренные службы. Скорее всего, речь идёт о взрыве бытового газа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Путин призвал поддержать отечественный автопром
- Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
- 25/17 и певица Ёлка выпустили совместный сингл «Любовь во время чумы»
- В Краснодаре произошёл взрыв в жилом доме
- Скончался председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Валерий Грайфер
24 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru