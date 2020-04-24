В Краснодаре произошёл взрыв в жилом доме

Взрыв прогремел в жилом доме в Краснодаре. По предварительным данным, погиб один человек. Эпицентр детонации находился на четвертом этаже шестиэтажного здания, сообщает Telegram-канал Mash.

На месте происшествия работают экстренные службы. Скорее всего, речь идёт о взрыве бытового газа.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеКраснодарВзрыв
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