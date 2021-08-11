В Краснодаре произошел пожар после взрыва газа в многоквартирном доме
Пожар произошел в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара, по предварительным данным, его причиной стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Как уточнил градоначальник, возгорание произошло в одной из квартир четырехэтажного дома по улице Орджоникидзе. Первышов добавил, что жителей дома временно разместили в гостинице.
По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС около полуночи. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать к 01:33 по московскому времени.
Как позже сообщили в мэрии Краснодара, в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.
В минувшие выходные взрыв бытового газа произошел в жилой пятиэтажке в Новом Уренгое, напоминает РИА ФАН. Взрывной волной частично была разрушена стена в квартире и поврежден подъезд, отмечает телеканал «360». Сообщалось об одном пострадавшем.
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