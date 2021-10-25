В Краснодаре пожарные спасли 14 человек
25 октября 202121:29
В шестиэтажном жилом доме в Краснодаре потушили пожар, 14 человек были спасены. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
По имеющимся данным, в результате возгорания никто не погиб и не получил серьезных травм. Пожар локализован на площади 50 квадратных метров и впоследствии потушен.
Среди спасенных оказались 13 взрослых и один ребенок. Дом, в котором произошел пожар, расположен на улице Куликова Поля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru