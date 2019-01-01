В Костроме совершено покушение на известного бизнесмена. Видео

Следственный комитет распространил видео с места покушения на предпринимателя в Костроме. Его автомашину обстреляли сегодня днём на Галичской улице. Нападавшие выстрелили в мужчину за рулём «Land Cruiser» не менее 9 раз. Пострадавший получил огнестрельное ранение, его отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На месте происшествия работают сотрудники СК, эксперты-криминалисты, представители Росгвардии.