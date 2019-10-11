В Конго потерпел крушение Ан-72 с россиянами на борту

Грузовой военный самолёт Ан-72 разбился на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает ТАСС. На борту находилось восемь членов экипажа, в том числе сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди.

В посольстве РФ в ДРК изданию сообщили, что на борту судна находились граждане России. По словам сотрудника диппредставительства, их число в данный момент уточняется.

Добавим, судно направлялось из города Гома на востоке страны в столицу Конго Киншасу. Менее чем через час после вылета был потерян контакт с самолётом. На борту находились как военные, так и гражданские пассажиры.

