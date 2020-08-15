В Коми после гибели четырех шахтеров завели уголовное дело

Преступление квалифицируется частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

По версии следователей, обрушение галереи, которое привело к гибели четырех подрядчиков, произошло при разборе углеподачи, которая соединяла здания погрузки и сортировки угля и была выведена из эксплуатации.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, осматривая место происшествия. Идет допрос свидетелей.

