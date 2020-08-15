В Коми после гибели четырех шахтеров завели уголовное дело
В республике Коми возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на шахте «Воргашорская». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Преступление квалифицируется частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
По версии следователей, обрушение галереи, которое привело к гибели четырех подрядчиков, произошло при разборе углеподачи, которая соединяла здания погрузки и сортировки угля и была выведена из эксплуатации.
Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, осматривая место происшествия. Идет допрос свидетелей.
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