СМИ: Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми
15 августа 202015:50
Причиной обрушения на шахте в Коми, повлекшей гибель шахтеров, может являться нарушение требований техники безопасности. Такие предварительные данные публикует «Северсталь».
Известно, что шахта «Воргашорская», на поверхности которой произошло обрушение галереи, продолжает свою работу, отмечает ТАСС.
Ранее в субботу, 15 августа, «Воркутауголь» подтвердила гибель четырех горняков. Об инциденте сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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15 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru