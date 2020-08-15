СМИ: Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми

Причиной обрушения на шахте в Коми, повлекшей гибель шахтеров, может являться нарушение требований техники безопасности. Такие предварительные данные публикует «Северсталь».

Известно, что шахта «Воргашорская», на поверхности которой произошло обрушение галереи, продолжает свою работу, отмечает ТАСС.

Ранее в субботу, 15 августа, «Воркутауголь» подтвердила гибель четырех горняков. Об инциденте сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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