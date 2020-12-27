В Китае вооруженный мужчина убил семерых человек

В Китае вооруженный ножом мужчина убил семерых человек и стольких же ранил в городе Кайюань северо-восточной китайской провинции Ляонин. Об этом сообщает местные СМИ.

Известно, что полиции удалось схватить преступника. В ходе задержания пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

О мотивах преступления пока не сообщается. Ведется расследование, информирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

