В Китае вооруженный мужчина убил семерых человек

В Китае вооруженный ножом мужчина убил семерых человек и стольких же ранил в городе Кайюань северо-восточной китайской провинции Ляонин. Об этом сообщает местные СМИ.

Известно, что полиции удалось схватить преступника. В ходе задержания пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

О мотивах преступления пока не сообщается. Ведется расследование, информирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеГибельЗадержаниеУбийствоКитай
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