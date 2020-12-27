В Китае вооруженный мужчина убил семерых человек
27 декабря 202013:41
В Китае вооруженный ножом мужчина убил семерых человек и стольких же ранил в городе Кайюань северо-восточной китайской провинции Ляонин. Об этом сообщает местные СМИ.
Известно, что полиции удалось схватить преступника. В ходе задержания пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
О мотивах преступления пока не сообщается. Ведется расследование, информирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
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27 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru