В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Китае магнитудой 5,6. Об этом сообщает ТАСС.

Природное явление было зарегистрировано на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района страны.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 618 км от городского округа Лхаса с населением 118 тысяч человек. Очаг находился на глубине 30 км.

К настоящему времени сведений о разрушениях и пострадавших нет.





