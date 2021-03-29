В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6
29 марта 202121:25
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Китае магнитудой 5,6. Об этом сообщает ТАСС.
Природное явление было зарегистрировано на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района страны.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 618 км от городского округа Лхаса с населением 118 тысяч человек. Очаг находился на глубине 30 км.
К настоящему времени сведений о разрушениях и пострадавших нет.
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29 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru