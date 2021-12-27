В Кировской области в ДТП погибли три человека
27 декабря 202120:57
В Кировской области произошло ДТП, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Авария случилось в 5 км от города Белая Холуница. Столкнулись два автомобиля. Предварительно, авария произошла из-за выезда BMW на встречную полосу движения.
Среди пострадавших в ДТП пять человек, из которых двое несовершеннолетних.
Отмечается, что движение на трассе не перекрывалось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru