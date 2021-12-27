В Кировской области в ДТП погибли три человека

В Кировской области произошло ДТП, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Авария случилось в 5 км от города Белая Холуница. Столкнулись два автомобиля. Предварительно, авария произошла из-за выезда BMW на встречную полосу движения.

Среди пострадавших в ДТП пять человек, из которых двое несовершеннолетних.

Отмечается, что движение на трассе не перекрывалось.

