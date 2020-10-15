В Кировской области пять человек пострадали в ДТП

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Кировской области, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Инцидент произошел в городе Омутнинске на пересечении улиц Юных Пионеров и Дорожной. Отмечается, что среди пострадавших молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. Все были доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье камеры выявили опасные участки на дорогах.







