В Кировской области пять человек пострадали в ДТП
15 октября 202022:15
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Кировской области, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Инцидент произошел в городе Омутнинске на пересечении улиц Юных Пионеров и Дорожной. Отмечается, что среди пострадавших молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. Все были доставлены в больницу.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье камеры выявили опасные участки на дорогах.
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15 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru