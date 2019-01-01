В Киеве прогремел взрыв

В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает украинский телеканал «1+1».

ЧП произошло в Шевченковском районе. По предварительным данным, произошел взрыв газа в гараже, на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская.

По информации администрации Киева, в результате инцидента обрушилось несколько гаражей. Часть дома на Тургеневской, 16 отключена от газоснабжения.

Данных о пострадавших нет.

На место происшествия выехали спасатели.

