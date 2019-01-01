Происшествия
На место происшествия выехали спасатели.
В Киеве прогремел взрыв
16 июня10:20
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает украинский телеканал «1+1».
ЧП произошло в Шевченковском районе. По предварительным данным, произошел взрыв газа в гараже, на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская.
По информации администрации Киева, в результате инцидента обрушилось несколько гаражей. Часть дома на Тургеневской, 16 отключена от газоснабжения.
Данных о пострадавших нет.
На место происшествия выехали спасатели.
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