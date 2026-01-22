В Кемеровской области задержали россиянина, готовившего теракт на железной дороге
Россиянина, готовившего теракт на железной дороге по заданию Украины, задержали в Кемеровской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - гражданин РФ 1986 года рождения - причастен к подготовке диверсий по заданию Киева и передаче противнику сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона через мессенджер Signal. Известно, что в марте 2022 - июле 2025 года задержанный жил в Польше, где был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Кузбасс для разведывательно-подрывной деятельности.
«После совершения диверсионно-террористических актов он планировал при содействии спецслужб Украины выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища», - подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители возбудили против злоумышленника уголовное дело о приготовлении к диверсии.
Ранее ФСБ задержала гражданина РФ по подозрению в подготовке терактов в Севастополе, пишет «Свободная пресса».
