В Кемеровской области задержали россиянина, готовившего теракт на железной дороге

Россиянина, готовившего теракт на железной дороге по заданию Украины, задержали в Кемеровской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант - гражданин РФ 1986 года рождения - причастен к подготовке диверсий по заданию Киева и передаче противнику сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона через мессенджер Signal. Известно, что в марте 2022 - июле 2025 года задержанный жил в Польше, где был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Кузбасс для разведывательно-подрывной деятельности.

«После совершения диверсионно-террористических актов он планировал при содействии спецслужб Украины выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища», - подчеркнули в ФСБ.

Правоохранители возбудили против злоумышленника уголовное дело о приготовлении к диверсии.

Ранее ФСБ задержала гражданина РФ по подозрению в подготовке терактов в Севастополе, пишет «Свободная пресса».

