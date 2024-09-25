В Кемерове трамвай наехал на женщину

Трамвай наехал на женщину в городе Кемерово. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области-Кузбассу.

Инцидент произошел 25 сентября на Кузнецком проспекте. Водитель трамвая совершил наезд на горожанку, которая находилась «в непосредственной близости» от путей. Женщину госпитализировали с повреждениями.

«По данному факту... организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — подчеркнули в СК.

Специалисты проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств ЧП.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка попала под трамвай, женщина скончалась на месте, напоминает Ura.ru.

