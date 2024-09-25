В Кемерове трамвай наехал на женщину
Трамвай наехал на женщину в городе Кемерово. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области-Кузбассу.
Инцидент произошел 25 сентября на Кузнецком проспекте. Водитель трамвая совершил наезд на горожанку, которая находилась «в непосредственной близости» от путей. Женщину госпитализировали с повреждениями.
«По данному факту... организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — подчеркнули в СК.
Специалисты проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств ЧП.
Ранее в Екатеринбурге пенсионерка попала под трамвай, женщина скончалась на месте, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Испытания искусственной человеческой кожи начнут в 2025 году
- Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась до 6,5 тысячи рублей
- Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку
- СМИ сообщили об обысках у экс-заммэра Сочи и главы Хостинского района
- По мультфильму «Головоломка» снимут мультсериал
- СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались
- В Кемерове трамвай наехал на женщину
- Бакальчук заявил, что Рамзан Кадыров фактически спас его жизнь
- Минобрнауки предложило лишить ЕГЭ по иностранному языку поступающих на менеджмент
- ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru