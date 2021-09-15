В КЧР закроют маршрут к леднику после гибели двух туристов

По его словам, проход по данному эко-маршруту будет приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов. Он напомнил, что перед выходом на любые туристические горные маршруты необходимо регистрироваться в МЧС и идти в сопровождении только опытных гидов.

Как сообщалось, инцидент произошёл на высоте 2200 метров. Погибший и пострадавшие были в группе туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, а также Красноярского края, которые не зарегистрировались в подразделении МЧС.

