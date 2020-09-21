В КЧР госпитализированы шесть пострадавших после падения автомобиля в каньон
В Карачаево-Черкесии шесть человек госпитализированы после падения автомобиля в каньон в Зеленчукском районе, в районе Софийских водопадов. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон.
В спасательной операции участвовали 7 человек и 2 единицы техники. Людей из сорвавшейся в обрыв машины достали при помощи альпснаряжения.
Отмечается, что пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи в поселке Таулу. Их состояние не сообщается.
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