В КЧР госпитализированы шесть пострадавших после падения автомобиля в каньон

В Карачаево-Черкесии шесть человек госпитализированы после падения автомобиля в каньон в Зеленчукском районе, в районе Софийских водопадов. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон.

В спасательной операции участвовали 7 человек и 2 единицы техники. Людей из сорвавшейся в обрыв машины достали при помощи альпснаряжения.

Отмечается, что пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи в поселке Таулу. Их состояние не сообщается.

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:МЧСКарачаево-черкесия
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