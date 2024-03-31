В Казани ребенок утонул в бассейне фитнес-центра
Семилетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительным данные, инцидент произошел в Советском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На место выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство взяло расследование дела на контроль.
Ранее 37-летний российский турист утонул на индонезийском острове Бали. Мужчина уплыл на большое расстояние от берега. Тело обнаружили через полтора часа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru