В Казани ребенок утонул в бассейне фитнес-центра

Семилетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

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По предварительным данные, инцидент произошел в Советском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство взяло расследование дела на контроль.

Ранее 37-летний российский турист утонул на индонезийском острове Бали. Мужчина уплыл на большое расстояние от берега. Тело обнаружили через полтора часа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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