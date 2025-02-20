В Казани машина сбила двух школьниц на пешеходном переходе
Водитель автомобиля Lada Priora сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Казани. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Отмечается, что ДТП произошло накануне около 16:35 в Кировском районе города. Автомобилист нарушил требования ПДД и не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель совершил наезд на двух девочек 8 и 15 лет.
В результате школьницы получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Тюмени машина скорой помощи, следовавшая на экстренный вызов, насмерть сбила 55-летнего мужчину, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru