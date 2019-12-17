В Казани горит мебельный склад площадью 5 тыс. кв. метров

Склад мебельной фабрики горит в Казани. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, огонь распространился на всей площади, которая составляет более 5 тыс. кв. метров.

Склад находится на улице Короленко, дом 120, корпус 8. Изначально площадь оценивалась в 1 тысячу кв. метров, к ликвидации огня было привлечено 65 человек и 22 единицы техники. Однако площадь пожара увеличилась в пять раз.

По данным агентства, экстренные службы рассматривают использование пожарного поезда для тушения огня.