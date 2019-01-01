В Казани эвакуировали аэропорт
Пассажиры и персонал международного аэропорта «Казань» были эвакуированы из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь авиагавани Адель Гатауллин.
После проведенной проверки спецслужбами, в том числе, кинологами, аэропорт возобновил работу в 23.35.
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