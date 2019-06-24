Происшествия

В Казахстане после взрыва на складе боеприпасов эвакуируют город

24 июня11:43

Взрыв на складах боеприпасов произошёл на юге Казахстана. Как сообщает «ФедералПресс», происшествие случилось на территории воинской части № 44856 в Арыси. Причины случившегося устанавливаются.

Как отмечает РИА Новости, на данный момент сведений о пострадавших нет. По распоряжению властей республики проводится эвакуация местных жителей, пишет «Газета.ру».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины инцидента, а также ликвидировать последствия взрыва, отмечает RT.


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ФОТО: flickr.com
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