Происшествия
В Казахстане после взрыва на складе боеприпасов эвакуируют город
24 июня11:43
Взрыв на складах боеприпасов произошёл на юге Казахстана. Как сообщает «ФедералПресс», происшествие случилось на территории воинской части № 44856 в Арыси. Причины случившегося устанавливаются.
Как отмечает РИА Новости, на данный момент сведений о пострадавших нет. По распоряжению властей республики проводится эвакуация местных жителей, пишет «Газета.ру».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины инцидента, а также ликвидировать последствия взрыва, отмечает RT.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Грузинские власти пошли на уступки протестующим
- Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО
- В Казахстане после взрыва на складе боеприпасов эвакуируют город
- Уволена замгубернатора Мурманской области после «Прямой линии» с Путиным
- Отдых в Крыму оказался недоступнее зарубежного