В Казахстане четыре человека погибли после взрывов на складе боеприпасов

Четыре человека погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части на юге Казахстана. Об этом сообщил на брифинге министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.

«К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.

Как сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, в результате ЧП в воинской части пострадали около 90 человек, 49 из них — сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

Накануне вечером в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранятся не имеющие большой дальности разлета инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов, отмечает RT. По состоянию на утро пятницы пожар продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. В Минобороны Казахстана в качестве возможной причины пожара назвали сгорание хранившегося на складе тротила, пишет Газета.ру.

