В Карелии три человека погибли после пожара в бане
21 марта 202511:01
Пожар произошел в бане в деревне Сибово в Медвежьегорском районе Карелии, погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, помещение загорелось около часа ночи 21 марта.
«Предварительная причина пожара - взрыв газового баллона», - указали в прокуратуре.
Районное надзорное ведомство проводит проверку после ЧП.
Ранее в Тюменской области произошел пожар на базе отдыха «Гнездо», огонь повредил хозяйственную постройку, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru