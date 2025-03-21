В Карелии три человека погибли после пожара в бане

Пожар произошел в бане в деревне Сибово в Медвежьегорском районе Карелии, погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, помещение загорелось около часа ночи 21 марта.

«Предварительная причина пожара - взрыв газового баллона», - указали в прокуратуре.

Районное надзорное ведомство проводит проверку после ЧП.

Ранее в Тюменской области произошел пожар на базе отдыха «Гнездо», огонь повредил хозяйственную постройку, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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