В Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников, похитившую 60 млн рублей

Банду высокопоставленных чиновников и силовиков, которые украли около 60 млн рублей из бюджета, раскрыли в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства республики. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Члены преступной группы задержаны. У подозреваемых обнаружили вещественные доказательства, указывающие на незаконную деятельность.

Ранее ФСБ разоблачила банду бывших и действующих сотрудников компании «Россети Северный Кавказ», похитивших около 2,8 млрд рублей, предназначенных для создания системы учета электроэнергии в Дагестане, напоминает «Свободная пресса».

