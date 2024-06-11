В Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников, похитившую 60 млн рублей
Банду высокопоставленных чиновников и силовиков, которые украли около 60 млн рублей из бюджета, раскрыли в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства республики. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Члены преступной группы задержаны. У подозреваемых обнаружили вещественные доказательства, указывающие на незаконную деятельность.
Ранее ФСБ разоблачила банду бывших и действующих сотрудников компании «Россети Северный Кавказ», похитивших около 2,8 млрд рублей, предназначенных для создания системы учета электроэнергии в Дагестане, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников, похитившую 60 млн рублей
- Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
- Москалькова предложила ужесточить наказание для иностранцев за русофобию
- Глава Северной Осетии: Разрушений на земле после крушения Су-34 нет
- МИД: Подготовку договора о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановили
- СМИ: Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки
- АКИТ: Нелегальный онлайн-рынок алкоголя в России вырос на 60%
- Минобороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил
- Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства
- В Крыму заявили, что запасов воды в водохранилищах хватит более чем на год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru