Происшествия

В Карачаево-Черкесии в горах пострадал альпинист

6 мая22:10

44-летний альпинист из Краснодарского края травмирован при падении в горах в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

На место происшествия выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России по республике.

Работы по транспортировке альпиниста начнутся утром 7 мая, сообщает «Интерфакс». 

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