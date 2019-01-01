Происшествия
Работы по транспортировке альпиниста начнутся утром 7 мая, сообщает «Интерфакс».
В Карачаево-Черкесии в горах пострадал альпинист
6 мая22:10
44-летний альпинист из Краснодарского края травмирован при падении в горах в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
На место происшествия выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России по республике.
Работы по транспортировке альпиниста начнутся утром 7 мая, сообщает «Интерфакс».
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ТЕГИ:Альпинисты