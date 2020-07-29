В Карачаево-Черкесии семь сел остались без электричества после ливня

Жители семи населенных пунктов Карачаево-Черкесии оказались отключены от энергоснабжения из-за ливня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.

Поселения, оставшиеся без света - Адыге-Хабль, Эрсакон, Псыж, поселок Водораздельный, села Садовое, Чапаевское и Дружба.

Также среди последствий природной стихии – повреждение кровли школы, детского сада и дома культуры в ауле Эркен-Юрт Ногайского района. Кроме того, на территории района упавшие деревья перекрыли движение транспорта.


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ТЕГИ:Карачаево-черкесияЭлектричество
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