В Карачаево-Черкесии семь сел остались без электричества после ливня

Жители семи населенных пунктов Карачаево-Черкесии оказались отключены от энергоснабжения из-за ливня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.

Поселения, оставшиеся без света - Адыге-Хабль, Эрсакон, Псыж, поселок Водораздельный, села Садовое, Чапаевское и Дружба.

Также среди последствий природной стихии – повреждение кровли школы, детского сада и дома культуры в ауле Эркен-Юрт Ногайского района. Кроме того, на территории района упавшие деревья перекрыли движение транспорта.



