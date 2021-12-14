В Канаде задержали угрожавшего взорвать бомбу в самолете
14 декабря 202122:56
В Канаде задержан 28-летний мужчина, угрожавший взорвать бомбу в самолете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Инцидент произошел в провинции Онтарио. В связи со случившимся была нарушена работа местного аэропорта, отложены или отменены десятки авиарейсов.
Задержанный обвинен в угрозе убийством. Он находится в заключении до отправки в суд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- В Канаде задержали угрожавшего взорвать бомбу в самолете
- Для въезда в Италию из стран ЕС вновь нужен будет тест на коронавирус
- Певица Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара
- Скворцова: Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений
- Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
- ВОЗ: Штамм «омикрон» выявлен в 77 странах
- Дептранс заявил о подорожании проезда в московском транспорте
- ВОЗ: Возможность повторно заразиться «омикроном» выше по сравнению с дургими штаммами
- В Екатеринбурге налетчики ограбили банк
- В центре Москвы вырастут цены на парковку
14 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru