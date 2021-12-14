В Канаде задержали угрожавшего взорвать бомбу в самолете

В Канаде задержан 28-летний мужчина, угрожавший взорвать бомбу в самолете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Инцидент произошел в провинции Онтарио. В связи со случившимся была нарушена работа местного аэропорта, отложены или отменены десятки авиарейсов.



Задержанный обвинен в угрозе убийством. Он находится в заключении до отправки в суд.

