В Канаде задержали угрожавшего взорвать бомбу в самолете

В Канаде задержан 28-летний мужчина, угрожавший взорвать бомбу в самолете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Инцидент произошел в провинции Онтарио. В связи со случившимся была нарушена работа местного аэропорта, отложены или отменены десятки авиарейсов.

Задержанный обвинен в угрозе убийством. Он находится в заключении до отправки в суд.

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Фото: cargolux.com
ТЕГИ:ЗадержаниеКанада
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