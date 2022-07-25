В Канаде при стрельбе погибли два человека

Неизвестный открыл стрельбу в канадском городе Лэнгли, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Еще два человека получили ранения.

Отмечается, что полицейские ликвидировали стрелка. Началось расследование случившегося. На данный момент полиция не располагает информацией о мотивах стрелка и его взаимоотношениях в жертвами.

Лэнгли находится в провинции Британская Колумбия.

