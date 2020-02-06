В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

В Канаде поезд с нефтью опрокинулся и загорелся. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в провинции Саскачеван в южной части страны. Всего с рельсов сошли около 30 вагонов, после чего прозвучал взрыв и начался сильный пожар.

Как пишет агентство, жители ближайшей деревни Гернси были эвакуированы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. На данный момент сведений о пострадавших и погибших нет.

