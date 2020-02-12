В Калужской области водитель машины сбил подростка и скрылся
12 февраля 202023:59
В Калужской области автомобиль сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.
Инцидент произошел в селе Дворцы Дзержинского района. Как сообщили агентству в полиции, девочка шла по обочине с мамой, когда в нее въехала машина.
Девочка была госпитализирована с травмами. Согласно установленным данным полиции, за рулем Lada Largus находилась 33-летняя женщина. Ведется расследование произошедшего.
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ФОТО: depositphotos.com
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