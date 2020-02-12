В Калужской области водитель машины сбил подростка и скрылся

В Калужской области автомобиль сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Дворцы Дзержинского района. Как сообщили агентству в полиции, девочка шла по обочине с мамой, когда в нее въехала машина.

Девочка была госпитализирована с травмами. Согласно установленным данным полиции, за рулем Lada Largus находилась 33-летняя женщина. Ведется расследование произошедшего.



