В Калуге пожар в бизнес-центре охватил 2 тыс. кв. м. Видео

Крупный пожар произошёл в Калуге. В областном центре загорелся бизнес-центр. По данным МЧС, огонь распространился на площади более двух тысяч квадратных метров.

Здание состоит из пяти этажей, огонь вырывается из-под кровли по всей площади строения. Экстренное сообщение о пожаре на улице Карла Либкнехта поступило во втором часу дня. По предварительным данным, все люди из здания эвакуированы.

В борьбе с огнём принимают участие 60 человек личного состава и 20 единиц техники. В МЧС заверяют, что не допустят распространения огня на соседние строения, такая угроза отсутствует, передает ТАСС. Очевидцы выкладывают видео пожара в сеть.