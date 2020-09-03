В Калуге пожар в бизнес-центре охватил 2 тыс. кв. м. Видео
Крупный пожар произошёл в Калуге. В областном центре загорелся бизнес-центр. По данным МЧС, огонь распространился на площади более двух тысяч квадратных метров.
Здание состоит из пяти этажей, огонь вырывается из-под кровли по всей площади строения. Экстренное сообщение о пожаре на улице Карла Либкнехта поступило во втором часу дня. По предварительным данным, все люди из здания эвакуированы.
В борьбе с огнём принимают участие 60 человек личного состава и 20 единиц техники. В МЧС заверяют, что не допустят распространения огня на соседние строения, такая угроза отсутствует, передает ТАСС. Очевидцы выкладывают видео пожара в сеть.
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