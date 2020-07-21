В Калининграде россиянина заподозрили в содействии терроризму

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калининградской области возбудило уголовное дело по статье о содействии терроризму против россиянина. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину, в частности, обвиняют в переводе денежных сумм людям, причастным к финансированию террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ). Отмечается, что суд постановил заключить мужчину под стражу. В настоящее время сотрудники ФСБ устанавливают детали.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 15 лет.



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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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