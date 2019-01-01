Происшествия

В Калининграде произошло ДТП с участием автобуса

27 июня22:49

В Калининграде рейсовый автобус марки «Mercedes Sprinter» врезался легковую «Peugeot 407», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД РФ.

По данным инспекторов, в результате ДТП два пассажира легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП