Происшествия
По данным инспекторов, в результате ДТП два пассажира легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения.
В Калининграде произошло ДТП с участием автобуса
27 июня22:49
В Калининграде рейсовый автобус марки «Mercedes Sprinter» врезался легковую «Peugeot 407», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД РФ.
По данным инспекторов, в результате ДТП два пассажира легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП