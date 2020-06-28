В Калифорнии неизвестный устроил массовую стрельбу

В штате Калифорния неизвестный мужчина протаранил на машине здание распределительного центра торговой сети Walmart, а затем открыл огонь по находившимся внутри сотрудникам, передает телеканал NBC.

Согласно имеющимся данным, двое человек погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших, которого злоумышленник сбил автомобилем, находится в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ранили нападавшего. Мотивы стрелка пока не раскрываются.

19 июня стрельба произошла в Канадском Торонто, где жертвой двоих неизвестных стал один человек. Злоумышленники смогли скрыться с места совершения преступления.

