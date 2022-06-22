В кафе в центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в кафе в центре Москвы на Мясницкой улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Кафе находится на первом этаже доходного дома И. Е. Кузнецова. Пожар был ликвидирован прибывшими на место спасателями.

О причинах пожара не сообщается. По данным ведомства, никто не пострадал.

Доходный дом И. Е. Кузнецова имеет пять этажей. Он был построен в 1910 году.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожар
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