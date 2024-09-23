В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки

Деятельность участников экстремистского сообщества пресекли в Кабардино-Балкарии, задержаны 15 членов ячейки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Отмечается, что главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам республиканских ФСБ и МВД возбудило уголовное дело против Резуана Кангезова и еще 14 человек. Фигурантов подозревают в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

«По версии следствия, в 2023 году Резуан Кангезов создал на территории Баксанского муниципального района... экстремистское сообщество в целях применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения... преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды», — сообщили в Следкоме.

По поручению своего лидера участники ячейки подвергали лиц, поведение которых не соответствовало радикальной идеологии, физическому и психологическому насилию.

Петренко подчеркнула, что при обысках у фигурантов обнаружили и изъяли религиозную литературу, запрещенную в свободном обороте. Правоохранители проводят мероприятия по сбору доказательств причастности задержанных к инкриминируемым преступлениям.

Ранее ФСБ пресекла деятельность законспирированной женской ячейки международной террористической организации в Татарстане, напоминает RT.

