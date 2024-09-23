В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки
Деятельность участников экстремистского сообщества пресекли в Кабардино-Балкарии, задержаны 15 членов ячейки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
Отмечается, что главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам республиканских ФСБ и МВД возбудило уголовное дело против Резуана Кангезова и еще 14 человек. Фигурантов подозревают в создании экстремистского сообщества и участии в нем.
«По версии следствия, в 2023 году Резуан Кангезов создал на территории Баксанского муниципального района... экстремистское сообщество в целях применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения... преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды», — сообщили в Следкоме.
По поручению своего лидера участники ячейки подвергали лиц, поведение которых не соответствовало радикальной идеологии, физическому и психологическому насилию.
Петренко подчеркнула, что при обысках у фигурантов обнаружили и изъяли религиозную литературу, запрещенную в свободном обороте. Правоохранители проводят мероприятия по сбору доказательств причастности задержанных к инкриминируемым преступлениям.
Ранее ФСБ пресекла деятельность законспирированной женской ячейки международной террористической организации в Татарстане, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВВС Израиля атаковали более 150 целей «Хезболлы» в Ливане с утра
- В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки
- Картаполов: Основанием для призыва в армию осенью будут бумажные повестки
- Посол Виейра: Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США
- Apple обяжут устанавливать на устройства магазин приложений RuStore
- Россию с начала 2024 года посетили более 2,3 млн иностранных туристов
- Правительство поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри
- Эрдоган: Некоторые лобби не хотели, чтобы Анкара добилась переговоров по Украине
- Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело
- СМИ: В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru