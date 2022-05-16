В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали девять человек

ДТП произошло в Кабардино-Балкарии, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Отмечается, что среди пострадавших - шестеро детей.

Авария произошла в поселке Учебном Прохладненского района республики. Столкнулись Mercedes и Ford Transit. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется.




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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Кабардино-балкарияДТП
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