В Ижевске задержали пытавшегося поджечь объект инфраструктуры диверсанта
Жителя Ижевска задержали при попытке поджечь объект транспортной инфраструктуры Удмуртии, злоумышленник закладывал в тайник емкости с зажигательной смесью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по республике.
Как отметили в ведомстве, фигурант причастен к оказанию содействия одному из украинских военизированных объединений, признанных в России террористической организацией.
«Подозреваемый по заданию представителя... организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики. Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ... при закладке в тайник емкостей с зажигательной смесью, приготовленных им для совершения диверсионного акта», — говорится в сообщении.
Против жителя Ижевска возбудили уголовные дела о пособничестве диверсионной деятельности и государственной измене, фигурант заключен под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Тюмени, планировавшего совершить теракт на железной дороге, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru