В Ижевске автобус врезался в трубопровод, пострадали 20 человек

В столице Удмуртии произошло ДТП с пассажирским автобусом. Как сообщили РБК в региональном МЧС, в результате происшествия пострадали 20 человек.

Отмечается, что маршрутный автобус врезался в трубопровод.

Предварительная версия случившегося – потеря управления водителем. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



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