В Ижевске автобус врезался в трубопровод, пострадали 20 человек
23 августа20:47
В столице Удмуртии произошло ДТП с пассажирским автобусом. Как сообщили РБК в региональном МЧС, в результате происшествия пострадали 20 человек.
Отмечается, что маршрутный автобус врезался в трубопровод.
Предварительная версия случившегося – потеря управления водителем. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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