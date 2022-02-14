В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
Два человека пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Ивановской области. Как сообщили в Вичугской межрайонной прокуратуре, авария произошла на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма. Водитель внедорожника «УАЗ-Патриот» совершил столкновение с автобусом, который ехал утром забирать школьников на занятия.
«На момент ДТП детей в автобусе еще не было. Две женщины, которые должны были сопровождать школьников, доставлены в лечебное учреждение», - уточнили РИА Новости в прокуратуре.
В связи с дорожно-транспортным происшествием с участием школьного автобуса, прокуратурой проводится проверка. Следователи выясняют все причины аварии. По предварительным данным, нарушение ПДД было допущено водителем внедорожника. Прокуратура также намерена дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
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